Giappone: pitone di due metri fuggito da un'auto

(ANSA) - TOKYO, 18 APR - Caccia a un pitone di due metri in Giappone dopo che il rettile si è sottratto alla supervisione del proprietario, e adesso si trova in stato di libertà, creando il panico tra i residenti.

E' successo a Kurashiki, una città della prefettura di Okayama, a ovest dell'arcipelago, quando il rettile è rimasto temporaneamente incustodito all'interno di un'automobile, durante uno spostamento di abitazione. Come gli altri serpenti di questa specie il pitone non possiede veleno, e questo particolare esemplare avrebbe un temperamento abbastanza docile, raccontano i media locali; ad ogni modo la polizia ha esortato i cittadini ad usare cautela perché comunque esiste il rischio di essere morsi.

Il proprietario ha avvertito le forze dell'ordine della fuga domenica, dopo aver perso le tracce dell'animale, e attualmente circa 10 uomini armati di bastoni sono impegnati nella ricerca.

In Giappone non è necessario richiedere un permesso per essere proprietario di un pitone. (ANSA).