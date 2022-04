India: Uber aumenta costo corse del 12%,15% a Delhi e Mumbai

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Uber, la piattaforma di passaggi in auto popolarissima in India annuncia che il costo delle corse con i suoi autisti crescerà a Delhi del 12% a causa dell'aumento del carburante. Lo ha fatto sapere, in un comunicato, Nitish Bushan, responsabile di Uber per l'India e l'Asia del Sud. La settimana scorsa la compagnia aveva già aumentato i prezzi a Mumbai del 15 %.

Due giorni fa la capitale indiana ha visto una partecipata protesta dei guidatori associati a Uber e alla piattaforma concorrente Ola, dei tassisti e degli autisti dei tour operator, che hanno chiesto al governo un intervento sul prezzi del carburante, minacciando uno sciopero a oltranza. (ANSA).