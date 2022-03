Covid: Suu Kyi in quarantena, virus tra suo personale

(ANSA) - YANGON, 28 MAR - L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi è stata messa in quarantena dopo la scoperta del coronavirus tra il suo personale e non ha partecipato così a tre udienze del processo in corso nei suoi confronti. Lo ha reso noto una fonte legale.

Suu Kyi è già stata condannata a quattro anni di carcere per importazione illegale di walkie-talkie ed è attualmente sotto processo per presunta corruzione, violazione della legge sui segreti ufficiali del Paese e pressioni sulla commissione elettorale: accuse che potrebbero risultare in condanne per oltre 150 anni di reclusione. (ANSA).