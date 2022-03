In India apre il giardino di tulipani più grande dell'Asia

(ANSA) - NEW DELHI, 23 MAR - Srinagar, la capitale del Kashmir indiano inaugura il Tulip Garden, più grande giardino di tulipani di tutta l'Asia, considerato il terzo più ricco di fiori al mondo, dopo i due più estesi in Olanda. Da pochi giorni, con la fine delle restrizioni per la pandemia, il governo dello stato ha reso accessibile ai turisti la visita alla distesa multicolorata di oltre un milione e mezzo di fiori, di 68 diverse varietà. Il giardino dei tulipani è divenuto una delle principali attrazioni turistiche della regione.

GN Itoo, direttore dell'Ente del Turismo del Kashmir ha detto che la visita al giardino ha, nei fatti, anticipato di quasi un mese l'avvio della normale stagione del turismo. "Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto continue richieste di persone che ci chiedevano quando sarebbe stata possibile la visita". (ANSA).