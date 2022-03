Iran, il rilascio delle detenute britanniche non è legato al debito della Gran Bretagna

Il rilascio delle cittadine anglo-iraniane Nazanin Zaghari-Ratcliffe e Anousheh Ashouri non è legato al presunto pagamento di 390 milioni di sterline in debiti all'Iran da parte della Gran Bretagna. Lo sostiene il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh, secondo quanto riporta l'agenzia Irna.

La liberazione delle due donne, detenute per vari anni nel Paese con l'accusa di spionaggio, - sostiene - è stata effettuata per "considerazioni umanitarie" e per l'avvicinarsi delle festività islamiche del ramadan. Il ministero degli Esteri iraniano ha fatto sapere che anche un altro prigioniero è stato rilasciato, si tratterebbe del cittadino iraniano-americano Morad Tahbaz, condannato nel 2019 a dieci anni di reclusione per "aver cooperato con il governo Usa".

Secondo Khatibzadeh, Teheran e Londra avevano raggiunto in estate un accordo sulla restituzione del debito. In questi giorni l'Iran ha sostenuto che la Gran Bretagna avrebbe restituito il denaro, dopo oltre 40 anni, ma la Segretaria britannica per gli Affari Esteri Liz Truss non ha confermato la dichiarazione, sebbene abbia affermato che Londra sta lavorando a delle modalità per restituire il debito.