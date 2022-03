India: ultimo giorno per le elezioni in Uttar Pradesh

(ANSA) - NEW DELHI, 07 MAR - Si concludono oggi, con la settima e ultima giornata di voto, le elezioni per il rinnovo dell'assemblea legislativa dello Stato indiano dell'Uttar Pradesh, il più grande e popoloso del Paese. I seggi sono aperti in 54 collegi di nove distretti dello stato. Le sei precedenti giornate di voto si sono tenute dal 10 febbraio e hanno visto un'affluenza media intorno al 55 per cento degli aventi diritto.

La Commissione Elettorale, l'organismo centrale che gestisce tutte le elezioni nel Paese comunicherà i risultati il 10 marzo, contemporaneamente a quelli degli altri quattro stati dove le votazioni si sono già concluse il 5 marzo: Goa, Uttarakhand, Punjab e Manipur. Dalle 18.30 di oggi sarà consentita la pubblicazione degli exit poll.

Nello stato è in gioco la riconferma dell'attuale governatore, il monaco estremista indù Yogi Adhityanath, passato dal convento che dirigeva alla politica nel Bjp, e considerato non solo pupillo del premier Modi, ma il prossimo candidato alla leadership indiana. (ANSA).