L'Onu, per aiutare il popolo afghano lavorare con talebani

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - In Afghanistan questo inverno la fame e la carestia diffusa sono state evitate grazie all'opera delle agenzie umanitarie che hanno fornito aiuti a quasi 20 milioni di persone, ma la situazione economica del Paese deve essere affrontata per evitare la stessa condizione di crisi il prossimo inverno. E ''non si può pensare di aiutare veramente il popolo afghano senza lavorare con le autorità de facto".

E' quanto ha dichiarato davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Deborah Lyons, capo della missione di assistenza Onu per l'Afghanistan, che ha comunque ribadito come persista la sfiducia della comunità internazionale nei confronti dei talebani. ''Questi - ha aggiunto - sono convinti di dover essere riconosciuti per i progressi fatti sul fronte economico, comprese le entrate solide nonostante la ridotta attività economica, la riduzione della corruzione del governo e un bilancio che non richiede risorse dei donatori, oltre che per la sicurezza che prevale in Afghanistan''.

La rappresentante Onu ha spiegato di aver trasmesso al governo talebano le preoccupazioni della comunità internazionale in merito alle restrizioni dei diritti umani di donne e ragazze, alle esecuzioni extragiudiziali, alle sparizioni forzate e alle detenzioni arbitrarie, al rispetto delle minoranze e alla libertà di riunione e di espressione. Ciò nonostante, secondo Deborah Lyons, per risolvere i problemi che affliggono la società afghana non si può non lavorare con le autorità de facto, ciò non significa in alcun modo tollerare tutto ciò che avviene nel Paese''. (ANSA).