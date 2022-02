Hong Kong, 19 miliardi di euro per far fronte a crisi Covid

Il responsabile delle Finanze di Hong Kong ha presentato un pacchetto di aiuti da 170 miliardi di dollari di Hong Kong (19,2 miliardi di euro), che prevede fra l'altro agevolazioni fiscali e per i consumi, di fronte a una recrudescenza della pandemia di coronavirus che sta determinando una grave crisi economica e sociale.

"La nostra economia e i mezzi di sussistenza delle persone sono stati sottoposti a un'enorme pressione negli ultimi mesi - ha affermato il segretario alle finanze Paul Chan durante un discorso annuale sul bilancio - e la performance economica del primo trimestre non ci fa essere ottimisti".

Hong Kong è travolta da un'ondata di contagi causati dalla variante Omicron, dopo il fallimento della strategia zero-Covid, che ha reso necessaria la reintroduzione di severe restrizioni, che hanno portato alla chiusura di molte aziende e scuole e a un crescente isolamento internazionale.

Al momento Hong Kong viaggia sui 54.000 casi giornalieri, contro i soli 12.000 dei due anni precedenti, e gli esperti temono che il numero reale sia molto più alto. La Cina ha ordinato a Hong Kong di attenersi alla sua politica zero Covid e di isolare chiunque risulti positivo. Ieri la massima autorità di Hong Kong, Carrie Lam, ha ammesso che la sua amministrazione non è stata in grado di far fronte all'impennata e ha chiesto aiuto a Pechino, che costruirà una serie di reparti ospedalieri temporanei e unità di isolamento.