Covid: India autorizza uso vaccino Corbevax per adolescenti

(ANSA) - NEW DELHI, 22 FEB - Semaforo verde in India per il secondo vaccino anti coronavirus, da inoculare ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, che costituiscono circa un quinto della popolazione totale del Paese. La Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), l'Ente di vigilanza sui farmaci indiano, ha autorizzato l'uso in emergenza del Corbevax, prodotto dalla Biological E, un vaccino da somministrare in due dosi, a subunità proteica recombinante.

Il Corbevax, già approvato per gli adulti lo scorso dicembre, è il terzo prodotto interamente sviluppato in India. Sino ad ora, per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni, il paese ha utilizzato il Covaxin, della Bharat Biotech.

La campagna vaccinale indiana ha superato un miliardo 700 milioni di dosi, inclusi i 20 milioni della fascia d'età 15-18.

(ANSA).