I talebani vogliono creare un "grande esercito" per l'Afghanistan, che avrà tra le sue fila ufficiali e soldati che hanno servito il vecchio regime. Lo ha annunciato Latifullah Hakimi, un alto funzionario del Ministero della Difesa precisando inoltre che sono stati riparati la metà degli 81 elicotteri e aerei abbandonati e resi irrealizzabili dalle forze armate americane e dai loro alleati durante il loro frettoloso ritiro dal paese la scorsa estate.

Nel corso della loro fulminea presa del potere in agosto, i talebani hanno anche sequestrato un totale di circa 300.000 armi leggere, 26.000 armi pesanti e 61.000 veicoli militari, ha aggiunto Hakimi. Inoltre i talebani hanno decretato un'amnistia generale e assicurato che i soldati o i dipendenti dell'ex governo non sarebbero stati minacciati. Tuttavia, la maggior parte degli alti funzionari governativi e militari ha preferito lasciare il Paese durante le operazioni di evacuazione delle oltre 120.000 persone negli ultimi giorni di agosto. E chi è rimasto ha preferito la discrezione, per paura di rappresaglie da parte dei talebani.

Alla fine di gennaio, un rapporto delle Nazioni Unite aveva accusato i talebani di aver ucciso più di cento ex membri del governo e delle forze di sicurezza afgane, nonché afgani che avevano lavorato con truppe straniere. Latifullah Hakimi, tuttavia, ha assicurato che l'amnistia è stata ben applicata.