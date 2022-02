Giappone: 5 morti e un disperso in incendio in fabbrica

(ANSA) - TOKYO, 12 FEB - È di 5 morti e un disperso il bilancio di un incendio divampato in una fabbrica alimentare nella prefettura giapponese di Niigata, a nord ovest di Tokyo, nella tarda notte di venerdì. Circa 30 dipendenti della Sanko Seika - una azienda che produce crackers a base di riso, si trovavano al turno di lavoro intorno alla mezzanotte, racconta la stampa locale, quando il rogo si è propagato improvvisamente nello stabilimento.

La polizia ha riferito che tra le vittime ci sono quattro donne tra i 60 e i 70 anni, mentre non è stato identificato il corpo di un'altra persona. I vigili del fuoco hanno impiegato circa 9 ore a domare l'incendio, racconta il canale pubblico Nhk. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. (ANSA).