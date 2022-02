Covid: India verso la normalità, curva contagi scende ancora

(ANSA) - NEW DELHI, 11 FEB - L'India guarda con ottimismo al ritorno alla normalità dopo che ieri, secondo i dati diffusi dal ministero alla Sanità, il Paese ha registrato un numero di casi di Coronavirus inferiori a quelli del giorno precedente: 58.077 con 657 decessi, e un tasso di positività quotidiano del 3,89 per cento. Il giorno prima i nuovi positivi erano stati 67.084, e il tasso di positività del 4,44 per cento.

La curva dei nuovi contagi è discendente e sempre sotto i centomila nuovi positivi dal 6 di febbraio. Lo scorso 1 febbraio i nuovi casi erano stati 167.059 e il tasso di positività era del 11,6 per cento.

Molti Stati e Unioni Territoriali stanno allentando le restrizioni reimposte con l'arrivo della variante Omicron, e stanno consentendo la riapertura di scuole, palestre, cinema e teatri e il ritorno dei dipendenti in presenza negli uffici.

Delhi riaprirà tutte le scuole, chiuse nel marzo del 2020, dal prossimo lunedì.

Prosegue intanto nel Paese la campagna di vaccinazione, che a oggi, ha raggiunto il totale di un miliardo 717 milioni di dosi somministrate. (ANSA).