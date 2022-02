Covid: India, superata la soglia dei 500mila morti

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Hanno superato ieri quota mezzo milione i morti provocati dal coronavirus in India, che diventa così la terza nazione al mondo ad oltrepassare questa soglia.

Solo gli Stati Uniti e il Brasile, riporta infatti il Times of India, registrano un maggior numero di decessi - rispettivamente quasi 900mila e poco più di 630mila - mentre la Russia segue al quarto posto con quasi 330mila.

Il bilancio dei morti da Covid in India ha passato la nuova soglia 217 giorni dopo aver superato quota 400mila il primo luglio scorso: si tratta del periodo più lungo mai impiegato dall'inizio della pandemia per mettere a segno un incremento di 100mila unità, un particolare che indica un rallentamento dei decessi causati dalla malattia nel Paese. (ANSA).