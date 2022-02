Birmania: l'ex leader Suu Kyi torna in un'aula di tribunale

(ANSA) - YANGON, 04 FEB - La ex leader birmana Aung San Suu Kyi è tornata oggi in un tribunale della giunta militare dopo aver saltato un'udienza perché non si sentiva bene. Lo ha riferito una fonte ben informata del caso.

Suu Kyi è agli arresti da quando il suo governo civile è stato estromesso in un colpo di stato lo scorso anno, innescando proteste di massa e una sanguinosa repressione militare, con oltre 1.500 civili uccisi, secondo un gruppo di monitoraggio locale.

Tagliata fuori dal mondo tranne che per brevi incontri con il suo team legale e apparizioni in tribunale, il premio Nobel deve affrontare una serie di accuse che potrebbero valerle condanne per più di 150 anni.

Suu Kyi ha saltato l'udienza di giovedì nel processo in corso con l'accusa di aver violato la legge sui segreti ufficiali, perché si sentiva "stordita", ha precisato una fonte. "Ora sta bene", ha aggiunto la stessa fonte.

La 76enne Suu Kyi aveva saltato un'udienza anche a settembre a causa di una malattia e in ottobre il suo avvocato aveva affermato che la sua salute aveva risentito delle sue frequenti apparizioni in tribunale. Ai giornalisti è stato impedito di partecipare al procedimento e ai suoi avvocati di parlare alla stampa.

Giovedì la giunta ha annunciato di aver presentato un'undicesima accusa di corruzione contro Suu Kyi per aver presumibilmente ricevuto 550.000 dollari come donazione per una fondazione di beneficenza intitolata a sua madre. (ANSA).