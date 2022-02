Afghanistan: riaprono atenei, anche donne in aule separate

(ANSA) - MIHTARLAM, 02 FEB - Le università pubbliche in alcune province afghane hanno riaperto oggi per la prima volta da quando i talebani hanno preso il potere lo scorso agosto: sono ammesse anche le donne che però, secondo le autorità, saranno in aule separate dagli uomini. Secondo un analista politico, la riapertura delle università in Afghanistan rappresenta "un indicatore critico" sulla strada verso il riconoscimento internazionale dei talebani. (ANSA).