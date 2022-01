Domani Capodanno cinese, sarà l'anno della Tigre

(ANSA) - CHANGCHUN, 31 GEN - La Cina e la sua diaspora celebrano domani, primo febbraio, il Capodanno che darà il via all'Anno della Tigre, e prodotti a tema e gadget hanno visto una impennata di vendite in Cina e non solo.

La tigre è il terzo dei 12 animali dello zodiaco in Cina, insieme al topo, al bufalo, al coniglio, al drago, al serpente, al cavallo, alla capra, alla scimmia, al gallo, al cane e al maiale.

Nella cultura cinese, la tigre simboleggia l'audacia, il vigore e la forza con cui allontanare il male e portare fortuna e pace.

I centri commerciali di tutte le città cinesi sono pieni di giocattoli, zaini, gioielli, distici di primavera, biscotti e dolci a tema tigre.

I regali a tema tigre stanno avendo un grande successo anche online, in particolare sulla piattaforma di e-commerce Taobao.

Dallo scorso dicembre, il volume delle vendite di gioielli a tema è aumentato di 85 volte rispetto all'anno precedente, mentre quello dei tessuti per la casa, dei regali e dei vestiti è cresciuto rispettivamente di 31, 24 e 14 volte, secondo i dati del mercato online JD.com pubblicati all'inizio di gennaio.

Sulla piattaforma di condivisione video TikTok, i contenuti con l'hashtag #yearofthetiger hanno totalizzato più di 27 milioni di visualizzazioni.

Per l'occasione in Cina è stato aperto oltre il 70% dei punti panoramici più importanti finora chiusi per Covid.

I festeggiamenti dureranno una settimana. (ANSA).