Covid: Pakistan, 7.539 e 25 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Pakistan ha registrato 25 morti e 7.539 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati odierni del ministero della Sanità. Si tratta del secondo numero più alto di infezioni in 24 ore dall'inizio della pandemia: il più alto, (7.586) è stato registrato il 22 gennaio.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 63.272 tamponi con un rapporto di positività dell'11,91% mentre sono 1.240 i pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva. Intanto, mentre il numero di casi è in aumento nel Paese, prende il via oggi a Karachi il torneo di cricket della Pakistan Super League (PSL).

All'evento potranno partecipare in presenza circa 8.000 spettatori. Il torneo, con la partecipazione di star internazionali, si concluderà il 27 febbraio. (ANSA).