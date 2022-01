Washington sospende 44 voli Usa-Cina di vettori cinesi

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GEN - Washington ha sospeso 44 voli passeggeri di compagnie aeree cinesi dagli Stati Uniti alla Cina a causa delle restrizioni sanitarie anti Covid imposte da Pechino alle compagnie aeree americane.

La Cina controlla in modo rigoroso gli ingressi nel suo territorio ed ha già cancellato voli delle compagnie statunitensi Delta e United a causa della presenza a bordo di passeggeri positivi al coronavirus all'arrivo, ma che erano risultati negativi prima del decollo.

Il Dipartimento dei trasporti americano ha sottolineato nella sua decisione che questa pratica è contraria all'interesse pubblico, danneggia le operazioni di Delta, American e United e richiede un'azione correttiva. "Le compagnie americane che seguono tutte le regole cinesi relative ai protocolli pre-decollo e in volo non dovrebbero essere penalizzate se dopo l'arrivo i passeggeri risultano positivi al Covid-19", ha aggiunto il Dipartimento.

I 44 voli interessati sono gestiti da Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines e Xiamen Airlines ed erano previsti tra il 30 gennaio e il 29 marzo. (ANSA).