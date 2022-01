Covid: India, al via test per vaccino a leoni e leopardi

(ANSA) - NEW DELHI, 21 GEN - L'India sta per avviare test clinici del primo vaccino al mondo contro il Covid-19 per leoni e leopardi in vari zoo del Paese.

Il vaccino è stato elaborato dal National Research Centre on Equine (NRCE) di Hisar, nello stato dell'Haryana, dopo che, nel giugno scorso, due leoni sono morti per il virus e altri quindici sono risultati positivi nello zoo di Vandalur, a Chennai.

Lo zoo di Sakkarbaug, nello stato del Gujarat, dove vivono settanta leoni e cinquanta leopardi, è uno dei sei scelti a livello nazionale.

Il direttore, Abhiskeh Kumar ha spiegato che il test sarà condotto su quindici animali: a ciascun felino verranno somministrate due dosi, con un intervallo di ventotto giorni.

Dopo la seconda iniezione, il livello di anticorpi sviluppato dagli animali sarà monitorato per quasi due mesi. (ANSA).