Covid: altri 7 casi a Pechino a due settimane da Giochi

(ANSA) - PECHINO, 22 GEN - La città di Pechino ha segnalato altri 7 casi i di Covid-19 a trasmissione locale e 5 asintomatici dalla mezzanotte alle 16:00 di oggi, a due settimane dall'apertura dei Giochi olimpici invernali.

Pang Xinghuo, numero due del Centro di prevenzione e controllo delle malattie della municipalità, ha spiegato che dal 15 gennaio la città ha registrato un totale di 18 infezioni locali e di 5 asintomatici nei distretti di Haidian, Chaoyang, Fengtai e Fangshan. L'esame epidemiologico e i risultati del sequenziamento genetico del virus hanno fatto emergere due diverse fonti di infezione: una legata alla posta internazionale che ha veicolato la variante Omicron e l'altra alle merci importate della catena del freddo infettate dal ceppo Delta.

Tra i 23 casi, cinque sono contagi Omicron e 13 Delta, più cinque portatori asintomatici sempre di variante Delta. Pang, in conferenza stampa, ha osservato che la prevenzione e il controllo dell'epidemia in città è in una fase critica e che è necessaria una risposta rapida nell'indagine epidemiologica, nello screening sanitario e nelle misure di controllo e di ricerca delle fonti.

In mattinata, dopo aver presieduto la riunione dedicata al rischio pandemico, Cai Qi, segretario del Pcc di Pechino, si è recato nel distretto di Fengtai per ispezionare i lavori di prevenzione e per visitare il personale impegnato in prima linea. Cai, hanno riferito i media locali, ha chiesto un'azione tempestiva e rigorosa per controllare i rischi e per bloccare la catena di trasmissione, nonché le misure più rapide ed efficaci possibili per garantire la sicurezza del pubblico e lo svolgimento in sicurezza di Pechino 2022.

Cai ha sottolineato che il distretto di Fengtai è allo stato l'area più critica di Pechino, sollcitando un'azione ancora pià attenta ed efficace. (ANSA).