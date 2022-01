Kazakhstan: ultime truppe russe lasciano il Paese

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Le ultime truppe russe inviate in Kazakhstan per aiutare il presidente Kassym-Jomert Tokayev a riprendere il controllo della situazione dopo giorni di violenze hanno lasciato il Paese centroasiatico, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass. Il contingente, agli ordini del generale Andrei Serdyukov, faceva parte di una forza congiunta dei Paesi membri del Trattato di sicurezza collettiva (Csto), che comprende insieme alla Russia diverse ex repubbliche sovietiche. (ANSA).