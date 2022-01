Tonga: Onu, invieremo aiuti ma mantenere il Paese senza Covid

(ANSA) - GINEVRA, 18 GEN - Le Nazioni Unite tenteranno di mantenere lo stato di Tonga "libero dal Covid" nell'ambito dell'arrivo dei soccorsi umanitari dopo l'eruzione del vulcano e lo tsunami che hanno colpito l'arcipelago dell'Oceano pacifico.

"Tonga è un Paese zero Covid ed ha protocolli molto rigidi a riguardo", ha detto il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), Jens Laerke. "Una delle prime regole dell'azione umanitaria è di 'non nuocere' e vogliamo essere assolutamente sicuri che vengano seguiti tutti i protocolli necessari per l'ingresso nel Paese", ha aggiunto.

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha spiegato che spetta alle autorità stabilire le procedure, ma certamente è una priorità fare in modo che la contaminazione "possa essere evitata il più possibile", ha affermato il portavoce dell'Oms Christian Lindmeier.

Le Nazioni Unite sono pronte con squadre e forniture di emergenza per assistere Tonga, e il personale delle Nazioni Unite che ha sede nel Paese sta lavorando per assistere gli sforzi di coordinamento e risposta nel paese. (ANSA).