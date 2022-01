Hong Kong: scarcerato noto attivista pro-democrazia

(ANSA) - HONG KONG, 18 GEN - Un noto attivista per l'indipendenza di Hong Kong, Edward Leung Tin-kei, è stato rilasciato dal carcere. Lo hanno riferito all'Afp funzionari del penitenziario di Shek Pik. L'attivista 30enne, detenuto dal 2018 per aver partecipato a una protesta due anni prima, è tra i volti più celebri delle iniziative pro-democrazia contro la Cina ed è famoso tra l'altro per aver coniato lo slogan diventato il mantra delle manifestazioni del 2019, oggi bandito, "Liberate Hong Kong, la rivoluzione dei nostri tempi". (ANSA).