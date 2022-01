Filippine: si ribalta camion stracolmo, almeno 11 morti

(ANSA-AFP) - MANILA, 13 GEN - Nelle Filippine almeno 11 persone, fra cui un bambino di 3 anni, hanno perso la vita quando un piccolo camion con almeno 50 persone a bordo che andavano a una festa in spiaggia si è ribaltato su una strada dell'isola meridionale di Mindanao. Il bilancio potrebbe aggravarsi, per il numero elevato di feriti, fra i quali c'è una decina di bambini.

A quanto si appreso, l'autista ha perso il controllo del mezzo, forse per un guasto ai freni, in un tratto di strada in discesa. Urtando una pila di rocce, il camion si è ribaltato, uscendo di strada e fermandosi contro un albero nella scarpata.

L'autista, ricoverato in ospedale, è agli arresti. (ANSA-AFP).