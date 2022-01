In Cina la città di Tianjing fa 14 milioni di tamponi per 20 casi

La città cinese di Tianjin ha iniziato stamani a fare i tamponi a tutti i suoi 14 milioni di abitanti, con l'intenzione di portarli a termine entro due giorni, per l'insorgenza nella città portuale di 20 casi di positività al Covid, fra cui alcun bambini e adolescenti, di cui due della variante Omicron.

In ossequio alla politica di "tolleranza zero" nei confronti del virus, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino, che inizieranno il 4 febbraio, la popolazione residente di Tianjin è stata invitata a restare a casa e a sottoporsi ai test molecolari comunitari. Con l'avvertenza che finché non risulteranno negativi al tampone, i residenti non riceveranno il codice Qr di negatività, un 'green pass' che consente di usare i mezzi pubblici e entrare in negozi e locali. Tianjin, che funge da porto per Pechino, è collegata alla capitale, distante 150 chilometri, da una ferrovia ad alta velocità.

In Cina restano per il momento in lockdown le città di Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, e di Yuzhou, nell'Henan, mentre si sottopone a tamponi di massa anche la popolazione di Zhengzhou, nella stessa provincia di Henan.