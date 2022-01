Covid: Cina, 11 casi a Zhengzhou, test per 12 mln abitanti

(ANSA) - PECHINO, 05 GEN - Le autorità cinesi hanno posto in lockdown parziale la città di Zhengzhou, nella provincia centrale dell'Henan, ed hanno ordinato oggi ai suoi 12 milioni di abitanti di sottoporsi a un test anti Covid dopo la scoperta di 11 casi di contagio negli ultimi giorni.

Pechino prosegue così il suo cammino verso le Olimpiadi invernali seguendo la rigida politica 'zero-Covd', che ieri ha spinto le autorità a mettere in lockdown circa 1,17 milioni di persone, vale a dire l'intera popolazione della città di Yuzhou, sempre nell'Henan, dopo la scoperta di tre casi di contagio.

Intanto, continuano a diminuire le infezioni giornaliere nella storica città di Xi'an, in lockdown da 15 giorni, dove funzionari pubblici hanno affermato che il focolaio è "stato messo sotto controllo".

Se il lockdown di Xi'an potrebbe finire presto, quello di Zhengzhou è appena cominciato, anche se per il momento riguarda solo otto comunità residenziali. (ANSA).