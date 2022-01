Boicottaggio Cina, Taiwan compra 20mila bottiglie di rum lituano

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Il governo di Taiwan ha acquistato 20.400 bottiglie di rum dalla Lituania, dopo il boicottaggio di fatto imposto dalla Cina alle aziende lituane nell'ambito di uno scontro diplomatico per l'uso del nome Taiwan nell'ufficio di rappresentanza aperto a novembre da Taipei a Vilnius, considerato di fatto la sua ambasciata. Il carico, ha annunciato la compagnia statale di alcol e tabacchi di Taiwan (Ttl), è stato ordinato dopo aver appreso che era stato bloccato da Pechino. "La Lituania ci sostiene e noi sosteniamo la Lituania.

Ttl invita a brindare a questo", ha dichiarato la compagnia in una nota, citata dal South China Morning Post.

Da quando Vilnius ha annunciato di voler creare reciprocamente uffici diplomatici con Taiwan, Pechino ha lanciato una serie di rappresaglie commerciali. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha tuttavia affermato oggi che aver usato il nome Taiwan nella sede istituita a Vilnius è stato un "errore", sottolineando di non esserne stato informato. (ANSA).