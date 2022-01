Covid: la Cina chiude ultima settimana 2021 con record casi

La Cina ha chiuso l'ultima settimana del 2021 con il più alto numero di casi di coronavirus a livello locale registrato in un periodo di sette giorni da quando ha soppresso la prima ondata di infezioni nel Paese quasi due anni fa.

La Commissione sanitaria nazionale, riporta il Guardian, ha segnalato nelle ultime 24 ore 175 nuovi contagi comunitari, un dato che porta il totale dei casi sintomatici locali nella Cina continentale nell'ultima settimana a quota 1.151.

L'ondata è stata guidata soprattutto da un focolaio scoppiato nel centro industriale e tecnologico nord-occidentale di Xi'an, una città di 13 milioni di abitanti. La città, da oggi in lockdown per 10 giorni, ha segnato 1.451 casi sintomatici locali dal 9 dicembre scorso, il bilancio più alto per qualsiasi città cinese nel 2021.

Come è noto, Pechino ospiterà i Giochi olimpici invernali il mese prossimo.