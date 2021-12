Corea sud:'in 3 anni i gatti causa di 107 incendi domestici'

(ANSA) - SEOUL, 31 DIC - In Corea del Sud tra il gennaio del 2019 e il novembre del 2020 i gatti hanno appiccato ben 107 incendi domestici, per lo più accendendo i fornelli elettrici mentre erano soli in casa. Lo sostiene il Dipartimento degli incendi e dei disastri metropolitani di Seoul mettendo in guardia sul fatto che gli incendi in casa legati agli animali domestici sono in aumento nella capitale sudcoreana. Lo riporta la Cnn.

I gatti - sostiene il Dipartimento - possono accendere i fornelli elettrici saltando sui pulsanti sensibili al tocco e, una volta surriscaldati, gli elettrodomestici possono prendere fuoco. Quattro persone sono rimaste ferite negli incendi, poco più della metà dei quali sono iniziati mentre i proprietari di animali domestici erano fuori, aggiunge la nota.

"Consigliamo alle famiglie con animali domestici di prestare maggiore attenzione poiché il fuoco potrebbe diffondersi ampiamente quando nessuno è in casa", ha affermato Chung Gyo-chul, funzionario del dipartimento Ai proprietari di gatti è consigliato anche di rimuovere oggetti infiammabili, come asciugamani di carta, dalla stufa. Si suggerisce altresì di utilizzare una stufa elettrica con funzione di blocco automatico per prevenire il rischio di incendi. (ANSA).