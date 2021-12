Corea del Sud: grazia ad ex presidentessa Park Geun-hye

(ANSA) - SEUL, 31 DIC - Concessa la grazia all'ex presidentessa sudcoreana Park Geun-hye che era stata condannata a 20 anni di prigione in seguito ad uno scandalo di corruzione che aveva anche contribuito alla sua destituzione nel 2017. Lo ha comunicato il ministro sudcoreano della Giustizia.

Inclusa in una lista di nomi beneficiari di una speciale amnistia, la 69enne Park Geun-hye è stata graziata in "una prospettiva di unità nazionale", ha riferito il ministro Park Beom-kye ai giornalisti. (ANSA).