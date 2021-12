Capodanno, il mondo inizia a festeggiare il 2022, sottotono

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - I festeggiamenti per l'arrivo del Capodanno nel mondo sono iniziati a Kiribati, nazione insulare del Pacifico, alle 11 ora italiana, per poi proseguire nel resto dell'Oceania e in Asia. Ma le restrizioni imposte dal Covid praticamente in ogni parte del globo hanno nuovamente impedito alle celebrazioni di accogliere le tradizionali folle festanti.

Tuttavia, in poche città si è rinunciato agli spettacoli pirotecnici.

A Sydney, che si è da tempo autonominata 'Capitale mondiale del Capodanno', lungo la celebre baia da dove si assiste agli spettacolari fuochi d'artificio, c'erano alcune migliaia di persone: lo stop all'ingresso di turisti stranieri e la paura di Omicron hanno avuto la meglio; normalmente alla mezzanotte c'è oltre un milione di spettatori. L'Opera House e l'Harbour Bridge hanno comunque fatto da sfondo all'esplosione di sei tonnellate di fuochi.

In Giappone, riferisce la Bbc, 6.500 candele votive sono state accese al tempi buddista di Hasedera a Kamakura, con messaggi di auguri per il Paese e il mondo nel 2022. In Cina, anche se il Capodanno verrà festeggiato il primo febbraio, la città di Hangzou ha offerto un grande show pirotecnico. A Seul, in Corea del Sud, dove i festeggiamenti sono stati bloccati da un coprifuoco alle 21, dopo le quali non si potevano ospitare persone estranee al nucleo familiare, luci e fuochi d'artificio hanno illuminato i 123 piani della Lotte World Tower. E anche a Bangkok non è mancato lo spettacolo dei fuochi. (ANSA).