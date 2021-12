Bangladesh: estremisti fanno chiudere spiaggia per sole donne

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Le autorità del Bangladesh si sono piegate alle rimostranze degli islamici più intransigenti ed hanno annullato la decisione presa solo 24 ore prima di aprire una spiaggia per sole donne. Lo riporta la Bbc.

La sezione di spiaggia di 150 metri di Cox's Bazar, città portuale e meta turistica sul Golfo del Bengala, riservata a donne e bambini è restata aperta solo per poche ore.

"Sono state le donne a chiedere una sezione dedicata a loro in spiaggia perché si sentivano intimidite ed insicure in un luogo affollato", ha dichiarato Abu Sufian, un alto funzionario di Cox's Bazar. Una richiesta sicuramente influenzata dalla notizia di uno stupro di gruppo di una donna proprio a Cox's Bazar avvenuto la scorsa settimana.

Il passo indietro delle autorità ha però scatenato un putiferio sui social. Sono fioccate accuse al governo per aver acconsentito ai seguaci dell'Islam più estremisti che di recente hanno tenuto massicce manifestazioni per chiedere la segregazione di genere nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche.

Un commentatore ha descritto la segregazione delle spiagge come "Talibistan", riferendosi al gruppo islamista talebano che negli ultimi mesi ha messo a freno i diritti delle donne in Afghanistan.

Cox's Bazar in Bangladesh è la spiaggia naturale più lunga del mondo e una popolare destinazione turistica del paese.

Centinaia di migliaia di persone visitano la zona durante i periodi festivi e il settore del turismo è cresciuto negli ultimi anni.

Il Bangladesh è un paese a maggioranza musulmana e in gran parte conservatore. (ANSA).