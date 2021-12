Afghanistan: Usa nominano inviata speciale per diritti donne

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Gli Stati Uniti nominano un'inviata speciale per la difesa dei diritti delle donne afghane. Si tratta di Rina Amiri, esperta che ha lavorato al Dipartimento di Stato nell'amministrazione Obama. "Come inviata speciale lavorerà su temi importanti per l'amministrazione e la sicurezza nazionale: i diritti umani e le libertà fondamentali delle donne. Vogliamo un Afghanistan pacifico, stabile e sicuro, dove tutti gli afghani possano vivere", afferma il segretario di Stato, Antony Blinken. (ANSA).