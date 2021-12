Covid: Cina, casi record nel nord, si allarga il lockdown

(ANSA) - PECHINO, 28 DIC - Le autorità cinesi hanno esteso il lockdown nel nord del Paese ad altre centinaia di migliaia di persone per contenere un'ondata di casi di coronavirus che ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 21 mesi e che già costringe in isolamento milioni di cittadini.

Nelle ultime 24 ore la città di Xi'an, con i suoi 13 milioni di abitanti in lockdown da sei giorni, ha registrato 209 nuovi casi, il livello giornaliero più alto dal marzo 2020. La nuova ondata di infezioni, anche se modesta rispetto al volume di casi registrati in Europa e negli Stati Uniti, ha indotto le autorità ad imporre le misure "più severe" possibili nella metropoli settentrionale.

E il focolaio che ha colpito Xi'an si sta rapidamente espandendo alle città vicine: le autorità di Yan'an - che dista circa 300 chilometri da Xi'an - hanno chiuso oggi le attività commerciali della città ed hanno ordinato a centinaia di migliaia di residenti in un distretto di rimanere a casa.

