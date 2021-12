Cina: via il capo del partito in Xinjang, era in black list Usa

(ANSA) - PECHINO, 27 DIC - Il partito comunista cinese (Pcc) ha nominato un nuovo responsabile nella regione nordoccidentale dello Xinjiang, sostituendo Chen Quanguo, il suo uomo forte finito nella black list delle sanzioni Usa per le accuse di repressione nei confronti della minoranza musulmana degli uguiri. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua, senza fornire motivazioni ufficiali per la decisione. L'annuncio giunge a pochi giorni dalle nuove sanzioni di Washington contro società cinesi accusate di aver contribuito alle violazioni dei diritti umani in Xinjiang.

Ex militare, il 66enne Chen Quanguo era il massimo dirigente comunista nella regione dall'agosto 2016, dopo essere stato per cinque anni segretario del Partito in Tibet. Nel 2017 era stato nominato anche tra i 25 membri dell'Ufficio politico del Pcc, il massimo organo politico cinese. Sotto la sua guida, denunciano i Paesi occidentali e numerose ong, sono stati creati e potenziati campi di rieducazione forzata per gli uiguri, dove sono stati internati centinaia di migliaia di esponenti della minoranza.

Pechino afferma invece che si tratta di strutture mirate a contrastare la radicalizzazione. Il regime è inoltre accusato di portare avanti una politica per modificare gli equilibri etnici nello Xinjiang.

Come nuovo responsabile cinese nella regione è stato nominato Ma Xingrui, che dirigeva la provincia meridionale del Guangdong.

