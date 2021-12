Covid: in Cina 140 casi, picco da 4 mesi

(ANSA) - PECHINO, 25 DIC - La Cina ha segnalato oggi 140 nuovi casi di Covid-19, la cifra più alta da 4 mesi. Di questi contagi, riferiscono le autorità di Pechino, 87 sono stati trasmessi localmente, in aumento rispetto ai 55 del giorno precedente.

La maggior parte viene segnalata a Xi'an, nella provincia nordoccidentale dello Shaanxi, dove da giovedì a 13 milioni di abitanti è stato imposto un confinamento che prevede la possibilità di uscire di casa solo per un membro di ciascuna famiglia ogni due giorni per l'acquisto di beni di prima necessità. Inoltre, per lasciare la città è richiesto un permesso speciale. I contagi di Xi'an si sono propagati finora ad altre cinque città, tra cui Pechino, secondo i media di stato cinesi. (ANSA).