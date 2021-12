Afghanistan: Di Maio, Italia fra primi ad attivare ponte aereo

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - In Afghanistan, la scorsa estate, "l'Italia è stata tra i primi Paesi ad attivare un efficace ponte aereo, grazie alla stretta collaborazione con cui la Farnesina, il Ministero della Difesa - che ringrazio nella persona del Ministro Lorenzo Guerini - e tutte le articolazioni dello Stato coinvolte hanno saputo fronteggiare l'emergenza". Lo ha ricordato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando il contingente italiano della Task Air Force Kuwait presso la Base di Ali Al Salem, sottolineando che "proprio il personale di questa base è stato chiamato, la scorsa estate, ad uno sforzo imprevisto per assicurare il trasferimento degli assetti, nella fase del ritiro del nostro contingente da Herat, e per realizzare le operazioni di evacuazione da Kabul".

Di Maio ha quindi rimarcato che "la comunità internazionale, lo ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il tradizionale saluto natalizio ai militari italiani impegnati all'estero, è sempre più chiamata ad intervenire per garantire pace e stabilizzazione in una congiuntura internazionale in cui le tensioni vanno aumentando. Ciò richiede ai nostri militari di sapersi adattare a scenari in continua evoluzione e di svolgere compiti sempre nuovi, come state facendo con grande capacità e successo". (ANSA).