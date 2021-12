Covid: Cina, 42 casi a Xi'an, test per 13 milioni abitanti

(ANSA) - PECHINO, 21 DIC - La città cinese di Xi'an (nord), nota in tutto il mondo per il suo Esercito di terracotta, ha iniziato oggi un programma di screening di tutti i suoi 13 milioni di abitanti dopo la scoperta di oltre 40 casi di coronavirus.

Il ministero della Salute ha registrato nelle ultime 24 ore 42 nuovi contagi nella grande metropoli, un dato che secondo le autorità sanitarie locali porta a 91 il numero degli infetti dal nove dicembre scorso.

Le autorità hanno inoltre chiuso le scuole ed i grandi centri ricreativi al coperto, incoraggiando i residenti ad evitare di uscire e di riunirsi in grandi gruppi.

E' stato chiuso anche il museo che ospita il famoso Esercito di terracotta, situato nel mausoleo del primo imperatore Qin.

Non è stata indicata una data per la sua riapertura. (ANSA).