India: alzata da 18 a 21 anni età minima matrimonio donne

(ANSA) - NEW DELHI, 16 DIC - Il consiglio dei ministri indiano ha deciso di alzare a 21 anni l'età minima per il matrimonio delle donne, la stessa già prescritta dalla legge per gli uomini.

Fino a oggi, assecondando The Special Marriage Act del 1954 e la Prohibition of Child Marriage Act, del 2006 le indiane potevano sposarsi al compimento dei 18 anni.

Il governo aveva annunciato questa modifica da tempo: il premier Narendra Modi l'aveva anticipata durante un discorso dell'Independence Day, lo scorso 15 agosto. La ministra alle Finanze Nirmala Sitharaman nel presentare il bilancio, aveva teorizzato che alzare l'età per le nozze delle donne significa "aprire loro maggiori opportunità di proseguire gli studi e intraprendere una carriera". Sitharaman aveva anche ricordato che "i matrimoni precoci portano a gravidanze precoci, che hanno conseguenze negative sulle madri e sui bambini, portando a un tasso di mortalità neonatale molto alto, e minandone le condizioni di salute per tutta la vita". (ANSA).