Xi a Putin, Cina e Russia si sostengono a vicenda

(ANSA) - PECHINO, 15 DIC - Cina e Russia hanno dimostrato "le loro responsabilità di grandi potenze e sono diventate il pilastro del vero multilateralismo e della salvaguardia dell'equità e della giustizia internazionali". Il presidente Xi Jinping, nel vertice virtuale con l'omologo Vladimir Putin, ha detto che "le relazioni Cina-Russia hanno superato prove di varie tempeste e dimostrato nuova vitalità". Le parti "si sostengono a vicenda su temi di interesse centrale e difendono interessi condivisi". Xi, per i media di Pechino, si è detto pronto a "nuovi piani di cooperazione in vari campi, per lo sviluppo duraturo e di alta qualità dei legami bilaterali".

(ANSA).