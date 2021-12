Hong Kong:spento incendio al World Trade Center, 13 feriti

(ANSA) - PECHINO, 15 DIC - L'incendio divampato oggi al World Trade Center di Hong Kong, intrappolando oltre 100 persone al 39/esimo piano, è stato quasi del tutto spento dai vigili del fuoco intorno alle 16:30 (le 9:30 in Italia), in base a quanto riferito dalle autorità locali. Secondo un bilancio ancora provvisorio, sarebbero 13 le persone rimaste ferite su un totale di oltre 1.200 evacuate. Al momento non risultano esserci vittime. (ANSA).