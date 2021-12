Covid: India, in stato Gujarat i morti superano i dati ufficiali

(ANSA) - NEW DELHI, 15 DIC - Il governo dello stato indiano del Gujarat ha ammesso che le vittime per Covid-19 nel suo territorio sono state più numerose di quelle ufficialmente conteggiate, confermando le ipotesi di chi sostiene che i decessi causati dalla "seconda ondata" della scorsa primavera siano decisamente superiori ai dati del governo.

Secondo una relazione presentata alla Corte Suprema dagli ufficiali dello Stato, infatti, le famiglie che hanno già richiesto il risarcimento offerto dal governo di Delhi sono quasi 40mila, mentre il più recente conteggio del Dipartimento alla Salute del Gujarat non superava i 10mila casi.

Sul totale delle domande, sinora ne sono state approvate 16.175; ogni famiglia riceverà 50mila rupie, circa 650 euro. Il dato nazionale dei decessi parla di un totale di 475.636 morti, ma da quando il governo di Delhi ha annunciato il risarcimento, le Corti dei vari stati hanno chiesto ai governi di rivedere i conteggi, per arrivare ad una fotografia più accurata della devastante ondata che nei mesi di aprile e maggio ha flagellato il Paese. (ANSA).