Filippine: Duterte ritira candidatura elezioni Senato

(ANSA) - MANILA, 14 DIC - Il presidente uscente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha ritirato oggi la sua candidatura alle elezioni parlamentari dell'anno prossimo per il rinnovo del Senato. Lo ha reso noto l'ufficio della Commissione per le elezioni. Duterte aveva presentato la sua candidatura all'ultimo minuto il mese scorso. "Il presidente ha ritirato la sua candidatura alle elezioni del Senato", ha scritto su Twitter il portavoce dell'ufficio della Commissione per le elezioni, James Jimenez. (ANSA).