Afghanistan: Sanità al collasso dopo le sanzioni ai talebani

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Gran parte del sistema sanitario afghano è sull'orlo del collasso a causa delle sanzioni occidentali imposte ai talebani. E' l'allarme lanciato dagli esperti internazionali, scrive il Guardian, mentre il Paese si trova ad affrontare focolai di malattie e una crescente crisi di malnutrizione.

L'Afghanistan sta attraversando una crisi umanitaria sempre più profonda dopo la presa del potere da parte dei talebani lo scorso agosto, oltre al livello crescente di carestia e collasso economico. Molti operatori sanitari non vengono pagati da mesi e nelle strutture sanitarie mancano anche le attrezzature di base per curare i pazienti.

Il dottor Paul Spiegel, direttore del Center for Humanitarian Health presso la Johns Hopkins University, ha affermato che durante un recente viaggio di 5 settimane nel Paese ha visitato gli ospedali pubblici che sono "privi di carburante, farmaci, prodotti per l'igiene e persino gli articoli di base come le sacche per colostomia".

"È davvero una brutta situazione e andrà molto peggio", ha raccontato Spiegel. "Ci sono sei epidemie simultanee: colera, morbillo, poliomielite, malaria e febbre dengue, e questo si aggiunge alla pandemia di coronavirus", ha aggiunto sostenendo che l'ospedale di riferimento per le malattie infettive a Kabul è "in ginocchio".

"Il personale non riceve lo stipendio da mesi. Non ci sono quasi più medicine e stanno tagliando gli alberi nel cortile per riscaldare le stanze perché non c'è il gas". Fuori da Kabul la situazione è ancora peggio: "C'è un ospedale provinciale a Sarobi, fuori dalla capitale che ho visitato. Non c'erano acqua e sapone sufficienti per i protocolli di igiene", ha detto ancora Spiegel. Secondo il medico, l'Occidente deve trovare un approccio diverso all'imposizione delle sanzioni: "Pur capendo le preoccupazioni sui talebani...la realtà è che molte persone moriranno a causa loro". (ANSA).