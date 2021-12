Guardian, Australia fa 'orecchi da mercante' su Assange

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il governo dell'Australia starebbe facendo 'orecchie da mercante', non rispondendo agli appelli di organizzazioni e sostenitori a favore del suo cittadino Julian Assange, che dal carcere londinese rischia di essere estradato negli Usa. E' quanto scrive il Guardian, secondo cui Canberra fa sapere di star "seguendo il caso da vicino" ma di voler "continuare a rispettare il corso legale, inclusi i futuri ricorsi in appella alla giustizia britannica" contro l'estradizione, continuando a non essere "parte in causa".

Dopo la recente sentenza che ha ribaltato il precedente rifiuto di concedere l'estradizione al fondatore di Wikileaks, che negli Stati Uniti rischia pesanti condanne per spionaggio, la difesa di Assange e le organizzazioni che lo sostengono si sono rivolti al premier conservatore australiano, Scott Morrison, chiedendogli di spendersi per il rilascio dell'australiano Assange e di mettere fine a questa "follia".

(ANSA).