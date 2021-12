Singapore: aggredito da lontre nel parco,'pensavo di morire'

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Un uomo è stato attaccato da una ventina di lontre in un parco di Singapore, riportando serie ferite. Lo riportano i media internazionali citando il racconto della vittima: "Pensavo di morire, che mi avrebbero ucciso" ha detto Graham George Spencer raccontando l'accaduto. L'episodio, è avvenuto una decina di giorni fa mentre stava passeggiando con un amico e ha visto circa 20 lontre - alcune con cuccioli - di fronte a lui.

Spencer, che vive a Singapore, pensa che gli animali siano stati provocati da una persona che faceva jogging. "Poiché era molto buio, non li ha visti e li ha investiti, rischiando di calpestarli. A quel punto le lontre sono impazzite e hanno attaccato me che camminavo dietro". L'uomo ha detto di aver subito più di 20 ferite alle caviglie, alle gambe e sui glutei.

