Nicaragua rompe le relazioni con Taiwan, 'c'è una sola Cina'

(ANSA) - MANAGUA, 10 DIC - Il Nicaragua ha rotto le relazioni diplomatiche con Taiwan, riconoscendo il principio di "una sola Cina". "La Repubblica popolare di Cina è l'unico governo legittimo che rappresenta tutta la Cina, e Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese", ha dichiarato il ministro degli Esteri nicaraguense, Denis Moncada. Soddisfazione da Pechino che ha annunciato la firma di un Comunicato congiunto "sulla ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica del Nicaragua" con efficacia immediata. "C'è solo una Cina nel mondo e il governo della Repubblica popolare cinese è l'unico governo legale che rappresenta l'intera Cina", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Pechino, che plaude alla mossa del Nicaragua di tagliare i legami con Taipei. Taiwan "è una parte inalienabile del territorio cinese. Questi fatti sono fondati sulla storia e sulla legge e sono una norma universale che disciplina le relazioni internazionali.

Il ministero degli Esteri di Taiwan ha espresso "grande rammarico" per la mossa. "È con grande rammarico che interrompiamo le relazioni diplomatiche con il Nicaragua: l'amicizia di lunga data e la cooperazione di successo a beneficio delle persone di entrambi i Paesi sono state ignorate dal governo Ortega", si legge in una nota. La Cina invece (ANSA).