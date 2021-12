Giappone: terremoto di magnitudo 6 a Kagoshima, nessun danno

(ANSA) - TOKYO, 09 DIC - Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato nella prefettura di Kagoshima, a sud ovest del Giappone: l'ultimo di una serie di oltre 200 scosse di assestamento avvenute in meno di una settimana.

Secondo l'Agenzia meteorologica nazionale (Jma), l'epicentro è stato individuato ad appena 14 chilometri di profondità, nell'isola di Akuseki, ma non è stato segnalato un allarme tsunami, nè si registrano feriti o danni agli edifici. I servizi dei treni superveloci sono stati sospesi 15 minuti per poi riprendere a funzionare.

L'area di Kagoshima e l'intero arcipelago delle isole Tokara sono spesso soggetti a frequenti terremoti, spiegano i sismologi. Tra il 9 e il 30 aprile di quest'anno, in base alle rilevazioni locali, si sono verificati 265 tremori, con almeno 4 di ampiezza superiore alla magnitudo 4. Il Giappone, con decine di vulcani attivi, si trova sul cosiddetto 'Anello di fuoco' del Pacifico, dove si registra gran parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche del mondo. (ANSA).