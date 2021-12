Pechino 2022: Cina, da Usa solo pregiudizio ideologico

(ANSA) - PECHINO, 07 DIC - La Cina condanna il 'boicottaggio diplomatico' degli Usa ai Giochi olimpici di Pechno 2022, definendolo "pregiudizio ideologico", ribadendo la propria "ferma contrarietà" e minacciando contromisure. "E' una violazione della neutralità politica nello sport", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, sulla decisione dell'amministrazione Biden di non inviare rappresentanti a Pechino 2022 per le violazioni dei diritti umani. "Il tentativo degli Usa di interferire con le Olimpiadi invernali di Pechino per pregiudizio ideologico, basato su bugie e voci, esporrà solo le sue intenzioni sinistre", ha aggiunto Zhao. (ANSA).