Pechino 2022: Cina minaccia contromisure a boicottaggio Usa

Se gli "Usa insistono per andare per la propria strada con il cosiddetto 'boicottaggio diplomatico'" delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, la Cina "adotterà sicuramente contromisure risolute". E' la risposta del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, in merito alla decisione dell'amministrazione Biden che, secondo la Cnn, dovrebbe annunciare questa settimana che nessun dirigente americano presenzierà ai Giochi invernali, attuando così il 'boicottaggio diplomatico'. (ANSA).